В Смоленске проверяют сообщения о подростке, высаженном из автобуса

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В Смоленске проверяют информацию о подростке, высаженном из автобуса в -17 °С.
В Смоленске проверяют сообщения о подростке, высаженном из автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на областное СУ СК России.

По данным СМИ, водитель маршрутного такси попросил школьника выйти из транспортного средства, так как у него не было сдачи с 500 рублей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее глава Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News оценила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд, и принятый Госдумой во втором чтении.

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