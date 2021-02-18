Эксперт прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС

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Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС.
Эксперт прокомментировал ситуацию с недоливом бензина на АЗС
  • Reuters

«Мы проводили исследования в восьми регионах России, и ситуация там хуже, чем в Москве и Московской области, но не сильно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если говорить о самом честном рынке, то это АЗС внутри МКАД.

Как отметил Шкуматов, чем дальше от Москвы, тем выше колебания от разумных отклонений.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в Москве.

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