Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости

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Руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских оценил ситуацию на рынке недвижимости.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости
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«Сейчас фактически мы наблюдаем период стабилизации рынка. Люди, которые хотели с банковских вкладов в недвижимость перевести деньги, уже перевели. Маткапитал те, кто хотел, уже реализовали», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Камельских, без отмены льготной ипотеки рынок более или менее начал стабилизироваться.

По его словам, спрос начинает стремиться к среднемесячным показателям.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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