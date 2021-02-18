Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости

Руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских оценил ситуацию на рынке недвижимости.

«Сейчас фактически мы наблюдаем период стабилизации рынка. Люди, которые хотели с банковских вкладов в недвижимость перевести деньги, уже перевели. Маткапитал те, кто хотел, уже реализовали», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Камельских, без отмены льготной ипотеки рынок более или менее начал стабилизироваться.

По его словам, спрос начинает стремиться к среднемесячным показателям.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.