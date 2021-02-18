В Калининградской области вырос спрос на автомобили с пробегом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
В итоге средняя стоимость автомобиля с пробегом в Калининграде составляет 540 тыс. рублей.
При этом с 1 января по 10 февраля 2021 года предложение по продаже подержанных автомобилей снизилось на 5,3% и на 14,5% по сравнению с началом 2020 года. Такая динамика отчасти объясняется тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее, прокомментировали эксперты интернет-сервиса объявлений «Авито Авто».
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в России в январе.