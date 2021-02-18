В Калининградской области вырос спрос на автомобили с пробегом

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В Калининградской области спрос на автомобили с пробегом с 1 января по 10 февраля вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В Калининградской области вырос спрос на автомобили с пробегом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В итоге средняя стоимость автомобиля с пробегом в Калининграде составляет 540 тыс. рублей.

При этом с 1 января по 10 февраля 2021 года предложение по продаже подержанных автомобилей снизилось на 5,3% и на 14,5% по сравнению с началом 2020 года. Такая динамика отчасти объясняется тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее, прокомментировали эксперты интернет-сервиса объявлений «Авито Авто».

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в России в январе.

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