Дмитрий Певцов предложил вернуть ежемесячные «наградные» выплаты ветеранам боевых действий

Актёр Дмитрий Певцов предложил восстановить ежемесячные «наградные» выплаты ветеранам боевых действий и членам их семей. В настоящее время их получают Герои России, Герои Труда и ещё несколько категорий.

Об этом сообщает ФАН.

«Надо платить эти деньги всем, кто имеет боевые награды, а не только Героям России. Боевые награды даются за определённые подвиги или деяния во время военных действий. Соответственно, к каждой из них должно прилагаться материальное поощрение. И оно должно быть ежемесячным», — сказал Певцов.

Как отметил артист, в первую очередь речь идёт о тех, кто вернулся инвалидом и не может по этой причине нормально работать.

«Кроме того, это ещё и члены семей, оставшиеся без кормильца», — сказал он.

По его словам, такие родственники тоже должны получать от государства ежемесячные выплаты.