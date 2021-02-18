Из Италии экстрадировали россиянина, более 20 лет находившегося в розыске по обвинению в убийстве
- РИА Новости
По версии следствия, в июне 1999 года в Ставропольском крае Джугашвили на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина сменил имя и фамилию.
В 2019 году обвиняемого задержали в итальянском городе Болонье, в связи с чем был направлен запрос об экстрадиции.
В сопровождении спецконвоя Джугашвили (Циклаури) доставлен в Москву.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.