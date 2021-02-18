Из Италии экстрадировали россиянина, более 20 лет находившегося в розыске по обвинению в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Италии экстрадировали россиянина Мориса (Бориса) Джугашвили (Циклаури), более 20 лет находившегося в розыске по обвинению в убийстве.

По версии следствия, в июне 1999 года в Ставропольском крае Джугашвили на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

Пытаясь уйти от уголовной ответственности, мужчина сменил имя и фамилию.

В 2019 году обвиняемого задержали в итальянском городе Болонье, в связи с чем был направлен запрос об экстрадиции.

В сопровождении спецконвоя Джугашвили (Циклаури) доставлен в Москву.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.