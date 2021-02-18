Из Чехии экстрадировали организатора преступной группы, занимавшейся кражей дорогих автомобилей

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По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Чехии экстрадировали Анатолия Зернова — организатора преступной группы, занимавшейся кражей дорогих автомобилей.
Из Чехии экстрадировали организатора преступной группы, занимавшейся кражей дорогих автомобилей
  • РИА Новости

По версии следствия, в сентябре 2015 года в Волгоградской области Зернов создал ОПГ. Злоумышленники похитили две машины стоимостью 1,6 млн и 1 млн рублей. При перемещении автомобилей соучастники были задержаны, а организатор скрылся.

В середине 2017 года Зернова задержали в Чехии, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. В 2018-м экстрадиция была разрешена.

«Передача обвиняемого была отложена до отбытия им наказания, вынесенного чешским судом в связи с совершённым преступлением на территории данного государства», — уточнили в ведомстве.

В сопровождении спецконвоя Зернов будет доставлен в Москву.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

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