В Москве задержан экс-топ-менеджер «Ростелекома»
- РИА Новости
«Следственные мероприятия проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленным в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании», — приводит комментарий «Ростелекома» РИА Новости.
В компании заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.
Там также уточнили, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. До этого он занимал пост замдиректора макрорегионального филиала «Центр».
В Басманном суде Москвы позднее сообщили об аресте Левакова на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
В октябре сообщалось о задержании главного исполнительного директора банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова по делу о мошенничестве.