В Москве задержан экс-топ-менеджер «Ростелекома»

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Следственные действия в отношении задержанного в Москве бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова связаны с выявленными в 2020 году злоупотреблениями в сфере закупок, сообщили в пресс-службе компании.
В Москве задержан экс-топ-менеджер «Ростелекома»
  • РИА Новости

«Следственные мероприятия проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленным в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании», — приводит комментарий «Ростелекома» РИА Новости.

В компании заявили, что оказывают необходимое содействие следствию.

Там также уточнили, что Леваков не работает в компании с 30 марта 2020 года. До этого он занимал пост замдиректора макрорегионального филиала «Центр».

В Басманном суде Москвы позднее сообщили об аресте Левакова на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

В октябре сообщалось о задержании главного исполнительного директора банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова по делу о мошенничестве.

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