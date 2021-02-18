Эксперт рассказал об уязвимых местах системы «умный дом»

Специалист Роскачества Сергей Кузьменко назвал пять главных опасностей системы «умный дом».

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Прежде всего специалист отметил DDoS-атаки — одновременное отправление огромного числа запросов с разных адресов с целью вывести из строя сервер или механизм. Вторую опасность эксперт видит в майнинге, когда мошенники дистанционно используют электронику для добычи криптовалют.

Самое «традиционное» и неприятное, что может случиться, — заражение экосистемы троянским ПО.

Ещё две опасности связаны не с хакерами, а с самим устройством «умного дома»: слежка за домом недобросовестным производителем (крайне редкий случай), сбор информации от голосовых помощников (умные колонки). В дальнейшем эту информацию обрабатывают автоматически, чтобы повысить распознавание фраз искусственным интеллектом.

Также российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.