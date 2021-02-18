Эксперт рассказал об уязвимых местах системы «умный дом»

Короткая ссылка
Специалист Роскачества Сергей Кузьменко назвал пять главных опасностей системы «умный дом».
Эксперт рассказал об уязвимых местах системы «умный дом»
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Прежде всего специалист отметил DDoS-атаки — одновременное отправление огромного числа запросов с разных адресов с целью вывести из строя сервер или механизм. Вторую опасность эксперт видит в майнинге, когда мошенники дистанционно используют электронику для добычи криптовалют.

Самое «традиционное» и неприятное, что может случиться, — заражение экосистемы троянским ПО.

Ещё две опасности связаны не с хакерами, а с самим устройством «умного дома»: слежка за домом недобросовестным производителем (крайне редкий случай), сбор информации от голосовых помощников (умные колонки). В дальнейшем эту информацию обрабатывают автоматически, чтобы повысить распознавание фраз искусственным интеллектом.

Также российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить