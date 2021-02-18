В Москве построят ТПУ «Царицыно»

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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Царицыно» построят на юге Москвы. В него войдут одноимённые станции метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта.
В Москве построят ТПУ «Царицыно»
  • © Портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут на территории около 27,8 га. В рамках проекта запланировано создание пассажирского терминала и нового выхода со станции метро «Царицыно». Также будет проведена реконструкция южного вестибюля.

«Пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в безопасных и комфортных условиях. Переход будет сделан по принципу «сухие ноги». Вблизи улицы Луганской для удобства жителей появится новый выход из метро «Царицыно», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Также обустроят парковку на 40 машино-мест.

Как ранее сообщал телеканал «360», жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками на портале «Добродел».

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