Автодорога между городом Московский и метро «Филатов Луг» откроется осенью

Осенью 2021 года начнётся движение по автомобильной дороге, связывающей город Московский и станцию метро «Филатов Луг».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Трасса будет проходить от Радужной улицы микрорайона Град Московский, её протяжённость составит 2,3 км, говорится в сообщении.

«После запуска движения путь от Московского до метро займёт не более пяти минут. Сейчас же в часы пик жителям приходится добираться до подземки более 40 минут», — рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как ранее сообщал телеканал «360», жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками на портале «Добродел».