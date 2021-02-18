Автодорога между городом Московский и метро «Филатов Луг» откроется осенью

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Осенью 2021 года начнётся движение по автомобильной дороге, связывающей город Московский и станцию метро «Филатов Луг».
Автодорога между городом Московский и метро «Филатов Луг» откроется осенью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Трасса будет проходить от Радужной улицы микрорайона Град Московский, её протяжённость составит 2,3 км, говорится в сообщении.

«После запуска движения путь от Московского до метро займёт не более пяти минут. Сейчас же в часы пик жителям приходится добираться до подземки более 40 минут», — рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Как ранее сообщал телеканал «360», жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками на портале «Добродел».

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