Эксперты назвали среднюю стоимость содержания автомобиля в России

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Эксперты сервисов «СберАвто» и «СберМаркет», входящих в экосистему Сбера, провели исследование и выяснили, какую сумму в среднем россияне потратили на содержание личного автомобиля среднего класса в феврале 2021 года.
Эксперты назвали среднюю стоимость содержания автомобиля в России
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Плановый техосмотр нового авто у официального дилера стоит около 15 тыс. рублей в год. Полис ОСАГО обойдётся в 9,3 тыс. рублей. Транспортный налог в зависимости от региона составляет от 900 рублей до 5 тыс. рублей.

На бензин в год в среднем водитель потратит примерно 57 тыс. рублей из расчёта среднего расхода бензина Аи-95 (47,5 рублей за литр) в 8 л на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тыс. км.

Кроме того, эксперты включили в список расходы на товары, которые нужны в каждом автомобиле: комплект резины, щётка со скребком, зарядное устройство, омывающая жидкость, влажные салфетки и др. Общая стоимость таких расходов составила 23 075 рублей.

В итоге сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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