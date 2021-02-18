Эксперты назвали среднюю стоимость содержания автомобиля в России
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Плановый техосмотр нового авто у официального дилера стоит около 15 тыс. рублей в год. Полис ОСАГО обойдётся в 9,3 тыс. рублей. Транспортный налог в зависимости от региона составляет от 900 рублей до 5 тыс. рублей.
На бензин в год в среднем водитель потратит примерно 57 тыс. рублей из расчёта среднего расхода бензина Аи-95 (47,5 рублей за литр) в 8 л на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тыс. км.
Кроме того, эксперты включили в список расходы на товары, которые нужны в каждом автомобиле: комплект резины, щётка со скребком, зарядное устройство, омывающая жидкость, влажные салфетки и др. Общая стоимость таких расходов составила 23 075 рублей.
В итоге сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тыс. рублей.
Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.