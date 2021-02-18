В Новосибирске арестован подозреваемый в убийстве одногруппника студент

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Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, который подозревается в убийстве своего одногруппника в ходе конфликта из-за девушки.
В Новосибирске арестован подозреваемый в убийстве одногруппника студент
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

16 февраля следственными органами СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего студента, совершившего убийство своего 26-летнего одногруппника.

Предварительно установлено, что 16 февраля двое ранее знакомых студентов находились на территории сквера образовательного учреждения.

Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал кухонный нож и несколько раз ударил однокурсника, который скончался на месте происшествия.

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