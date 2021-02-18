В селе на Чукотке ввели режим ЧС из-за аварии в системе отопления

Власти Чукотки ввели режим ЧС в селе Нунлигран, там почти все жители остались без тепла из-за аварии в 20-градусный мороз.

Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Провиденского городского округа Владимир Парамонов.

«Мы ввели режим ЧС в Нунлигране. Жилые дома практически все без отопления стоят. На подлёте специалисты, которые прояснят ситуацию, какие нужны материалы, сколько времени это займёт…. Без отопления все (дома), за исключением двух домов, которые на печном и электрическом отоплении. Больше 200 человек (без отопления)», — сказал он.

Парамонов добавил, что вертолётом в пункт временного размещения в Провидения вывозят детей из школы-интерната села.

«Уже один рейс вертолёта совершён. Сейчас второй рейс оттуда должен вылетать с детьми. Подаём списки на третий… Пока возможно, что ситуация не такая плачевная, но мы готовимся к худшему развитию событий, заранее вывозим», — сказал он. В село направлена аварийно-восстановительная бригада.

Как сообщили в прокуратуре, «во время ремонта задвижек системы отопления произошёл порыв теплотрассы в жилом многоквартирном доме».

После этого произошло нарушение работы системы отопления села. Ведомство проводит проверку по факту нарушения жилищных прав граждан.