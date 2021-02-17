Пермский политех снимает карантин для 500 студентов

В Пермский политехнический университет (ПНИПУ) на очное обучение вернутся более 500 студентов — вуз отменяет для них карантин.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу университета.

К контактной аудиторной работе с 1 марта приступят студенты выпускных курсов очно-заочной и заочной форм обучения. Данное решение принято в связи с благоприятной эпидситуацией в вузе.

Университет постепенно отменяет ограничения для студентов с января.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.