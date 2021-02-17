Пермский политех снимает карантин для 500 студентов
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу университета.
К контактной аудиторной работе с 1 марта приступят студенты выпускных курсов очно-заочной и заочной форм обучения. Данное решение принято в связи с благоприятной эпидситуацией в вузе.
Университет постепенно отменяет ограничения для студентов с января.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.