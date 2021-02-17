Эксперт оценил ситуацию со льготным автокредитованием

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Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил ситуацию со льготным автокредитованием.
Эксперт оценил ситуацию со льготным автокредитованием
  • РИА Новости

«Во-первых, в этом году меньше денег выделили на программы. Пока, я думаю, это никак не отразится на промышленности, потому что сейчас рынок находится в таком возбуждённом виде. У нас по-прежнему сохраняется дефицит целого ряда моделей, они даже без программ автокредитования расходятся довольно быстро», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в 2020 году было продано 1,6 млн автомобилей, из них более 200 тыс. — по льготным программам.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России.

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