В Подмосковье рассказали о соцпомощи для малоимущих и одиноких

Короткая ссылка
За 2020 год государственную социальную помощь в Московской области получили 95 тыс. малоимущих и одиноких граждан.
В Подмосковье рассказали о соцпомощи для малоимущих и одиноких
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская, на эти цели было выделено 415 млн рублей.

«Размер таких выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца», — сказала она.

Получателями такой соцпомощи являются малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тыс. рублей в месяц. Она не должна превышать 6 тыс. рублей в календарном году», — добавила Фаевская.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить