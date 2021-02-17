В Подмосковье рассказали о соцпомощи для малоимущих и одиноких

За 2020 год государственную социальную помощь в Московской области получили 95 тыс. малоимущих и одиноких граждан.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская, на эти цели было выделено 415 млн рублей.

«Размер таких выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца», — сказала она.

Получателями такой соцпомощи являются малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тыс. рублей в месяц. Она не должна превышать 6 тыс. рублей в календарном году», — добавила Фаевская.

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