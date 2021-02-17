В Подмосковье рассказали о соцпомощи для малоимущих и одиноких
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская, на эти цели было выделено 415 млн рублей.
«Размер таких выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца», — сказала она.
Получателями такой соцпомощи являются малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди.
«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тыс. рублей в месяц. Она не должна превышать 6 тыс. рублей в календарном году», — добавила Фаевская.
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