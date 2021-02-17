Госдума назначила пять членов нового состава ЦИК

Госдума назначила пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, пятилетний срок полномочий действующего Центризбиркома истекает в марте 2021 года.

Членами ЦИК стали Константин Мазуревский (выдвинут фракцией «Единая Россия»), Евгений Колюшин, действующий член ЦИК с 1995 года (выдвинут фракцией КПРФ), Александр Курдюмов, депутат ГД (выдвинут фракцией ЛДПР), Николай Левичев, действующий член ЦИК с 2016 года (выдвинут фракцией «Справедливая Россия»), Антон Лопатин, действующий член ЦИК (выдвинут группой депутатов).