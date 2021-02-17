Власти Крыма потратят 3 млрд руб на газификацию населённых пунктов

На газификацию населённых пунктов Крыма в 2021 году выделено 3 млрд рублей.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В 2021 году запланировано проектирование и строительство газопроводов на общую сумму бюджетных средств 3 млрд рублей на уличные газопроводы по населённым пунктам преимущественно Белогорского, Первомайского и Ленинского районов», — заявил глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников.

Уточняется, что за счёт этих средств будут газифицированы 18 населённых пунктов.

Министр подчеркнул, что в целом на реализацию госпрограммы газификации и доведения её уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 млрд рублей.