Власти Крыма потратят 3 млрд руб на газификацию населённых пунктов

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На газификацию населённых пунктов Крыма в 2021 году выделено 3 млрд рублей.
Власти Крыма потратят 3 млрд руб на газификацию населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В 2021 году запланировано проектирование и строительство газопроводов на общую сумму бюджетных средств 3 млрд рублей на уличные газопроводы по населённым пунктам преимущественно Белогорского, Первомайского и Ленинского районов», — заявил глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников.

Уточняется, что за счёт этих средств будут газифицированы 18 населённых пунктов.

Министр подчеркнул, что в целом на реализацию госпрограммы газификации и доведения её уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 млрд рублей.

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