Власти Крыма потратят 3 млрд руб на газификацию населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«В 2021 году запланировано проектирование и строительство газопроводов на общую сумму бюджетных средств 3 млрд рублей на уличные газопроводы по населённым пунктам преимущественно Белогорского, Первомайского и Ленинского районов», — заявил глава Минтопэнерго Крыма Евгений Рукавишников.
Уточняется, что за счёт этих средств будут газифицированы 18 населённых пунктов.
Министр подчеркнул, что в целом на реализацию госпрограммы газификации и доведения её уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 млрд рублей.