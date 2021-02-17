Более 70% россиян открывают мошеннические письма, написанные от имени руководства

Более 70% россиян открывают мошеннические письма, написанные от имени руководителя или делового партнёра, заявили в компании «Антифишинг».

Об этом сообщает газета «Известия».

В группе сотрудников, которым направили письма с требованием срочно выполнить то или иное действие, послания открыли 36,4% получателей. Письма, где акцентировалось внимание на уникальности предложения, открыли 32% сотрудников.

Послания, которые содержали личную информацию сотрудников, были открыты 83% получателей (против 22% в случае с анонимными).

Исследование было проведено в 2020 году. Воздействие сымитированных фишинговых атак испытали на 20 тыс. сотрудников 48 компаний.

В целом 37% участников открыли «мошеннические» письма, из них 74% перешли по ссылкам и скачали прикреплённые файлы. 5% добровольно передали персональные данные. Суммарно 79% работников, открывших послания, совершили небезопасные действия.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.