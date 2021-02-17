Объём просрочки по автокредитам в России вырос на 22,6%

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Объём просроченной задолженности по автокредитам в России составил 55,9 млрд рублей, что на 22,6% больше по сравнению с 2019-м. Их количество выросло до 113 тыс.
Объём просрочки по автокредитам в России вырос на 22,6%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как заявил гендиректор БКИ Олег Лагуткин, динамика просрочки по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений.

По оценке экспертов, пик неплатежей пришёлся на август 2020 года и составил 58,3 млрд рублей. Осенью уровень долга колебался в пределах 57 млрд рублей, в ноябре сократился на 1 млрд.

«В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении. Всё это должно привести к долгожданному увеличению объёма портфеля таких кредитов, который в 2019-м показал рост больше 20%, а в прошлом — меньше 7%», — сказал Лагуткин.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России.

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