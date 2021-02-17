В Подмосковье сдали на переработку более 50 тысяч ёлок

Жители Подмосковья в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» сдали на переработку более 50 тыс. ёлок.

Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ региона.

Отмечается, что акция стартовала в середине января и завершилась 15 февраля.

Общее число собранных деревьев более чем в два раза превысило результат прошлого года и в шесть с половиной раз — показатель первого года проведения акции.

В январе ОТР передавало, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».