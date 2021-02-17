В Подмосковье сдали на переработку более 50 тысяч ёлок

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Жители Подмосковья в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» сдали на переработку более 50 тыс. ёлок.
В Подмосковье сдали на переработку более 50 тысяч ёлок
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ региона.

Отмечается, что акция стартовала в середине января и завершилась 15 февраля. 

Общее число собранных деревьев более чем в два раза превысило результат прошлого года и в шесть с половиной раз — показатель первого года проведения акции.

В январе ОТР передавало, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».

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