В Подмосковье сдали на переработку более 50 тысяч ёлок
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- РИА Новости
Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ региона.
Отмечается, что акция стартовала в середине января и завершилась 15 февраля.
Общее число собранных деревьев более чем в два раза превысило результат прошлого года и в шесть с половиной раз — показатель первого года проведения акции.
В январе ОТР передавало, что в Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».