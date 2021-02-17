Госдума одобрила законопроект о налогообложении криптовалют

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют.

На сайте Госдумы уточняется, что инициатива предлагает для целей налогообложения признать цифровую валюту имуществом. Предлагается приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества.

«Граждане (включая иностранцев с видом на жительство в России и постоянно проживающих на её территории), а также организации (в том числе филиалы и представительства иностранных компаний, созданных на территории России), имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма за год в пересчёте на рубли превышает 600 тыс.», — говорится в сообщении.

Порядок определения рыночной цены цифровой валюты установит ФНС.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $51 тыс.