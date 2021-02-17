Путин поручит разобраться в проблеме «чёрных риелторов»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы пообещал, что поручит экспертам правительства разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости.

В ходе встречи лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос мошенничества на рынке недвижимости. В частности, Жириновский заявил, что «по всей стране эти чёрные риелторы».

«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.