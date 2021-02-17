Путин поручит разобраться в проблеме «чёрных риелторов»
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- АГН «Москва»
В ходе встречи лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос мошенничества на рынке недвижимости. В частности, Жириновский заявил, что «по всей стране эти чёрные риелторы».
«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее юрист Елена Павлович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать возможных мошенников среди застройщиков.