Генеральный директор Nike в России Андрей Кришнёв покидает компанию

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Андрей Кришнёв уходит с поста генерального директора Nike в России. Он проработал в компании более десяти лет.
Генеральный директор Nike в России Андрей Кришнёв покидает компанию
  • Reuters

Как сообщил RT источник в компании, новым генеральным директором Nike в России вместо Андрея Кришнёва будет назначен Борис Генусов, ранее работавший внутри бренда в офисах Лондона и Амстердама.

В ноябре 2010 года Андрей Кришнёв перешёл в российский офис Nike на должность директора по работе со стратегическими партнёрами. В июле 2012-го был назначен старшим директором по продажам, а с октября 2015-го по август 2017-го работал в европейской штаб-квартире Nike в Нидерландах на позиции старшего директора по работе с клиентами.

В должности генерального директора Nike в России Андрей Кришнёв работал с сентября 2017 года.

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