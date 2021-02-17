Генеральный директор Nike в России Андрей Кришнёв покидает компанию

Андрей Кришнёв уходит с поста генерального директора Nike в России. Он проработал в компании более десяти лет.

Как сообщил RT источник в компании, новым генеральным директором Nike в России вместо Андрея Кришнёва будет назначен Борис Генусов, ранее работавший внутри бренда в офисах Лондона и Амстердама.

В ноябре 2010 года Андрей Кришнёв перешёл в российский офис Nike на должность директора по работе со стратегическими партнёрами. В июле 2012-го был назначен старшим директором по продажам, а с октября 2015-го по август 2017-го работал в европейской штаб-квартире Nike в Нидерландах на позиции старшего директора по работе с клиентами.

В должности генерального директора Nike в России Андрей Кришнёв работал с сентября 2017 года.