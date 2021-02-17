ФСБ задержала 19 исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

ФСБ задержала в четырёх российских регионах 19 исламистов, которые планировали диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещённой в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ)*.

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — заявили в ФСБ.

У экстремистов обнаружен тайник с пулемётом, автоматом, патронами и самодельными взрывными устройствами, в том числе поясом смертника.

Задержанным предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Арестованы десять организаторов и активных участников.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).