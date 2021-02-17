Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском
- РИА Новости
«Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью малолетней, тело которой обнаружено вечером 16 февраля 2021 года в одном из домов на станции Молвино», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контролирующих структур.
Как уточняется, в результате пожара в жилом доме погибла девочка 2012 года рождения, а также пострадал мальчик 2008 года рождения.
Ранее один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.