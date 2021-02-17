Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском

Короткая ссылка
Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском, в результате которого один ребёнок погиб и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском
  • РИА Новости

«Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью малолетней, тело которой обнаружено вечером 16 февраля 2021 года в одном из домов на станции Молвино», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контролирующих структур.

Как уточняется, в результате пожара в жилом доме погибла девочка 2012 года рождения, а также пострадал мальчик 2008 года рождения.

Ранее один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить