Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском, в результате которого один ребёнок погиб и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью малолетней, тело которой обнаружено вечером 16 февраля 2021 года в одном из домов на станции Молвино», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контролирующих структур.

Как уточняется, в результате пожара в жилом доме погибла девочка 2012 года рождения, а также пострадал мальчик 2008 года рождения.

Ранее один человек погиб в результате возгорания в торговых павильонах на рынке в Волгограде.