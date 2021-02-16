Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях европейских брендов в России
- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшим спросом пользовался Volkswagen Polo. Реализовано 58,5 тыс. таких машин.
Далее идут Skoda Rapid (35,2 тыс. автомобилей) и Volkswagen Tiguan (33 тыс.).
В список также попали Renault Logan, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Renault Kaptur и Renault Arkana.
Ранее автоэксперт Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по покупке семейной машины.