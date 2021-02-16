Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях европейских брендов в России

В 2020 году россияне купили 445,5 тыс. новых автомобилей европейских марок, что на 5% меньше по сравнению с 2019-м.

globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Наибольшим спросом пользовался Volkswagen Polo. Реализовано 58,5 тыс. таких машин. Далее идут Skoda Rapid (35,2 тыс. автомобилей) и Volkswagen Tiguan (33 тыс.). В список также попали Renault Logan, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Renault Kaptur и Renault Arkana. Ранее автоэксперт Антон Шапарин в беседе с Nation News дал советы по покупке семейной машины.