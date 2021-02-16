Аэропорт Краснодара закрыли до утра 17 февраля

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Международный аэропорт Краснодара ограничил приём и выпуск самолётов до утра среды, 17 февраля.
Аэропорт Краснодара закрыли до утра 17 февраля
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На заседании оперштаба по работе терминала в чрезвычайных ситуациях принято решение продлить ограничения из-за продолжающегося снегопада. Они будут действовать до 07:00.

К настоящему времени отменены 15 рейсов. Ещё 17 рейсов на прилёт в Краснодар задержаны, с пассажирами работают сотрудники авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что в аэропорту продолжается работа по расчистке перрона и взлётно-посадочной полосы.

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