Дептранс Москвы призвал жителей города отложить поездки из-за непогоды
- РИА Новости
Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале департамента.
«Сильно осложнено движение в центре Москве, на Садовом и ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов. Загруженность дорог останется высокой до 20:30... Поездки на личном транспорте лучше отложить на более позднее время», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ближайшие два с половиной часа ожидается высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом, гололедицей и снижением скоростей.
Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером во вторник, 16 февраля, достигли девяти баллов.