Дептранс Москвы призвал жителей города отложить поездки из-за непогоды

Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов отказаться от поездок на машине в ближайшее время из-за снегопада.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале департамента.

«Сильно осложнено движение в центре Москве, на Садовом и ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов. Загруженность дорог останется высокой до 20:30... Поездки на личном транспорте лучше отложить на более позднее время», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшие два с половиной часа ожидается высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом, гололедицей и снижением скоростей.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером во вторник, 16 февраля, достигли девяти баллов.