Дептранс Москвы призвал жителей города отложить поездки из-за непогоды

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Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов отказаться от поездок на машине в ближайшее время из-за снегопада.
Дептранс Москвы призвал жителей города отложить поездки из-за непогоды
  • РИА Новости

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале департамента.

«Сильно осложнено движение в центре Москве, на Садовом и ТТК, а также на севере и юге МКАД и шоссе Энтузиастов. Загруженность дорог останется высокой до 20:30... Поездки на личном транспорте лучше отложить на более позднее время», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшие два с половиной часа ожидается высокая загруженность дорог, спровоцированная снегопадом, гололедицей и снижением скоростей.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве вечером во вторник, 16 февраля, достигли девяти баллов. 

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