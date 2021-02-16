Песков стал почётным членом Российского военно-исторического общества

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почётным членом Российского военно-исторического общества (РВИО), он получил билет и знак почётного члена общества.
Песков стал почётным членом Российского военно-исторического общества
  • РИА Новости

Во вторник, 16 февраля, в РВИО в рамках открытия Библиотеки военного историка состоялась презентация оригинала «длинной телеграммы» американского дипломата Джорджа Кеннана — телеграммы №511 посольства США в Москве, отправленной Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года.

Как отметил Песков, отношение западных партнёров к России начиная с 40-х годов XX века строилось на постулате о необходимости занять к её правительству жёсткую позицию, впервые изложенном в этом документе.

«За один заход он изложил некое видение и концепцию будущих отношений с нашей страной, которая потом получила своё развитие, буквально через месяц, в Фултонской речи Черчилля. И вместе вот эти два мировоззрения, наверное, объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США, партнёров, сателлитов США по отношению к нашей стране. Это не отношение дружбы и партнёрства, к нашему сожалению. Это отношение в лучшем случае для нас — сдерживания, в худшем случае — прямой конфронтации», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «какие бы перезагрузки и перегрузки ни имели место» в отношениях стран, «эта идеология — идеология Кеннана и Черчилля... доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе».

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