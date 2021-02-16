Проекты «ДК онлайн» и «Мамы онлайн» протестировали в Подмосковье
- Pixabay
Как передаёт телеканал «360», о проектах рассказали в Министерстве культуры Подмосковья, где они и были созданы по запросам жителей региона.
Проект «Мамы онлайн» создали для женщин в декретном отпуске. Его программа включает в себя несколько направлений: психологию, медицину, кулинарию, флористику.
«ДК онлайн» ориентирован на жителей отдалённых населённых пунктов, где ещё нет Домов культуры. Участники проекта могут присоединиться к программам более 70 клубных формирований. Это изобразительное и декоративно-прикладное искусство, спорт, танцы, вокал, ораторское искусство, театр.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 40 тыс. школьников стали участниками онлайн-программ детских технопарков столицы в 2020 году.