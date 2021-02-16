Собянин: доходы бюджета Москвы от туризма выросли за 10 лет в 2,5 раза

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Мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге, что туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии.
Собянин: доходы бюджета Москвы от туризма выросли за 10 лет в 2,5 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

По его словам, в 2020 году в столице побывали 13,6 млн туристов, что на 46% меньше, чем в 2019-м. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38—44%.

«Этот результат мог бы стать катастрофой. Но в действительности туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар. Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов — люди, успевшие побывать в городе в январе — феврале прошлого года. Но ставка на внутренний туризм вполне оправдала возлагавшиеся на неё надежды. В 2020 году в столице побывали 12,8 млн гостей из других регионов страны», — сообщил мэр.

Он отметил, что в условиях пандемии доходы от туризма сократились до 77,7 млрд рублей. Однако эта цифра в 2,5 раза превысила поступления от туризма в 2010 году.

«В разгар пандемии был запущен туристический сервис RUSSPASS — цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Был открыт культурный и туристический атлас #Москвастобой с видеоэкскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по столице. Для детишек заработал проект образовательного туризма «Город открытий», — сообщил Собянин.

Ранее газета «Известия» писала об особенно популярных авианаправлениях у россиян на 8 Марта.

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