Финансовый консультант назвал основные черты идеального заёмщика

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Финансовый консультант Денис Ушаков назвал основные черты идеального заёмщика, которые соответствуют представлениям банков об ответственном и платёжеспособном клиенте.
Финансовый консультант назвал основные черты идеального заёмщика
  • РИА Новости

Как рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда», среди оцениваемых критериев стабильность дохода, кредитная история, возраст, пол и наличие семьи. Как объяснил Ушаков, больше всего шансов получить кредит на выгодных условиях у работников крупных предприятий.

По словам финансового консультанта, идеальный возраст потенциального заёмщика — это «диапазон от 30 до 40—45 лет». Этот критерий банки оценивают строже при выдаче ипотеки и более лояльно — при выдаче потребительских кредитов.

Он добавил, что кредитная история имеет принципиальное значение.

Вместе с тем Ушаков обратил внимание, что все требования, выдвигаемые к идеальному заёмщику, носят условный характер и корректируются в зависимости от типа продукта.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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