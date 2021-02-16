Строительство путепровода в Мытищах планируют завершить в 2021 году

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Надвижку правой стороны путепровода через железную дорогу завершили в Мытищах. Достроить сооружение через железнодорожные пути планируют до конца 2021 года.
Строительство путепровода в Мытищах планируют завершить в 2021 году
  • © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Путепровод возведут на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира.

К реализации проекта приступили осенью 2018 года. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, отметили в Минтрансе Подмосковья.

Работы были разделены на три этапа и сейчас постепенно движутся к окончанию.

В настоящее время здесь продолжают укладку инженерных коммуникаций и подготовку локальных очистных сооружений.

Как ранее сообщал «Крыминформ», в Симферополе прокомментировали ситуацию с капремонтом автодорог.

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