Воробьёв открыл в Химках клуб «Активное долголетие»

Новый клуб проекта «Активное долголетие» заработал в Химках. Современный центр для пенсионеров открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Как передаёт телеканал «360», участники проекта — пожилые люди, заинтересованные в своём развитии и новых знаниях. Например, они смогут заниматься гимнастикой или скандинавской ходьбой, обучаться компьютерной грамотности, петь в хоре.

В клубе смогут принимать до 100 участников проекта «Активное долголетие» в день.

«Делаем всё, чтобы было комфортно общаться и обмениваться новостями. Это здоровье, погода, продукты в магазине, какие-то события», — сказал Андрей Воробьёв.

Ранее, как сообщала НСН, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что у работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока.