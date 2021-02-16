Департамент лицензирования создан в Томской области для контроля за ценами на лекарства

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин учредил Департамент лицензирования и регионального государственного контроля, в обязанности которого будет дополнительно входить контроль за изменением цен на лекарства.

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РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации. Новый исполнительный орган государственной власти создан на базе Комитета по лицензированию. Как пишет vtomske.ru, на должность начальника департамента назначен Александр Деев, ранее возглавлявший областной Комитет по лицензированию. Глава региона заявил, что создание нового структурного подразделения не потребует большого финансирования из бюджета.