В Ленинградской области рассказали о краеведческом музее под открытым небом

Воспитательница детского сада в посёлке Кузнечное на северо-западе Карельского перешейка Мария Куск создала краеведческий музей под открытым небом.

Как передаёт НТВ, посёлок расположен на огромном культурном слое, богатом артефактами: посуда, столовые приборы, останки военного обмундирования, осколки боеприпасов. Коллекция уже насчитывает 6 тыс. предметов. Выставлена она в станционном доме — одном из последних представителей финской архитектуры, построенном в 1916 году, который Мария выкупила и перевезла в посёлок.

Восстановлением здания она занимается пятый год. Уже восстановили фасад, крышу, полы, установили двери, окна, стеллажи.

В день здесь проходит до восьми экскурсий.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с фондом «Моя история» запустил проект видеогида «Херсонес: вспомни, где всё начиналось» по памятникам древней Корсуни на мультимедийном сервисе Okko.