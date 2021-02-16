В Ленинградской области рассказали о краеведческом музее под открытым небом

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Воспитательница детского сада в посёлке Кузнечное на северо-западе Карельского перешейка Мария Куск создала краеведческий музей под открытым небом.
В Ленинградской области рассказали о краеведческом музее под открытым небом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как передаёт НТВ, посёлок расположен на огромном культурном слое, богатом артефактами: посуда, столовые приборы, останки военного обмундирования, осколки боеприпасов. Коллекция уже насчитывает 6 тыс. предметов. Выставлена она в станционном доме — одном из последних представителей финской архитектуры, построенном в 1916 году, который Мария выкупила и перевезла в посёлок.

Восстановлением здания она занимается пятый год. Уже восстановили фасад, крышу, полы, установили двери, окна, стеллажи.

В день здесь проходит до восьми экскурсий.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с фондом «Моя история» запустил проект видеогида «Херсонес: вспомни, где всё начиналось» по памятникам древней Корсуни на мультимедийном сервисе Okko.

 

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