Путин может вернуться к очной работе через несколько месяцев

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Очный формат мероприятий с участием российского лидера Владимира Путина может быть восстановлен в течение нескольких месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин может вернуться к очной работе через несколько месяцев
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«Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он уточнил, что очный формат однозначно будет восстановлен.

По его словам, было бы ошибочно говорить, когда точно это произойдёт.

Ранее Дмитрий Песков назвал отменным здоровье Владимира Путина, отметив, что для поддержания этого как раз и делаются прививки.

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