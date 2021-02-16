В Ростовскую область доставили более 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Массовая вакцинация стартовала в январе, за это время в область доставили почти 83 тыс. доз препарата. Прививки сделали более 83 тыс. человек», — сказано в сообщении.
На данный момент доступны 83 пункта для вакцинации. Работают также выездные бригады.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.