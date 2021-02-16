В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

По сообщениям пресс-службы МЧС по Нижегородской области, два человека погибли в результате аварии в Лысковском районе.

Об этом пишет newsnn.ru.

ДТП произошло на 491-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» около 07:00 16 февраля. Около населённого пункта Красная Лука столкнулись грузовик и легковушка, а после один из автомобилей загорелся.

В результате происшествия погибли два человека. Ещё одна пассажирка получила травмы различной степени, её госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, в результате лобового столкновения иномарки и грузового автомобиля в Нижнекамском районе Татарстана погибли двое взрослых и ребёнок.