В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

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По сообщениям пресс-службы МЧС по Нижегородской области, два человека погибли в результате аварии в Лысковском районе.
В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
  • Pixabay

Об этом пишет newsnn.ru.

ДТП произошло на 491-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» около 07:00 16 февраля. Около населённого пункта Красная Лука столкнулись грузовик и легковушка, а после один из автомобилей загорелся.

В результате происшествия погибли два человека. Ещё одна пассажирка получила травмы различной степени, её госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

Как ранее сообщал сайт Inforeactor, в результате лобового столкновения иномарки и грузового автомобиля в Нижнекамском районе Татарстана погибли двое взрослых и ребёнок.

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