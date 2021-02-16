В Москве подано 140 заявок на соискание премии в области архитектуры

Число заявленных проектов на премию столицы в области архитектуры и градостроительства выросло на 32% по сравнению с прошлым годом. Для участия подано 140 заявок.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы привыкли оценивать крупные статусные проекты, и они действительно много значат для столицы и её имиджа. Но лицо города формируется и локальными проектами, районными станциями метро и МЦК, малыми формами», — заявил главный архитектор города и председатель жюри премии Сергей Кузнецов.

Почти четверть заявок приходится на районные объекты социнфраструктуры: детские сады, школы, больницы, спортивные центры и другие.

Ещё 10% заявок пришлось на проекты в рамках программы реновации в 13 районах столицы. Также представлены проекты станций Московского метрополитена и впервые — проекты мостов.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».