В РАН рассказали, почему Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга регионов по качеству жизни

Вячеслав Бобков, доктор экономических наук, профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова, рассказал, почему Подмосковье попало в топ-3 рейтинга регионов России с самым высоким качеством жизни.

«В Московской области благоприятные условия для занятости, потому что близость к мегаполису, к Москве. Это решает многие проблемы с занятостью в малых городах, в средних городах Московской области. И транспортное сообщение удобное. Это позволяет решить проблему с занятостью. Кроме того, сама Московская область — довольно динамично развивающийся регион», — пояснил Бобков в беседе телеканалом «360».

В числе прочих причин собеседник также привёл высокий объём капитального строительства в регионе и высокий уровень демографии. Он добавил, что в число критериев, по которым оценивают качество жизни, входят уровень образованности людей, продолжительность их жизни, состояние экологии, уровень здравоохранения и развития социальной инфраструктуры.

Лидерские позиции в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.

Ранее эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в беседе со «Взглядом» прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.