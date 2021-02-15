В РАН рассказали, почему Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга регионов по качеству жизни
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«В Московской области благоприятные условия для занятости, потому что близость к мегаполису, к Москве. Это решает многие проблемы с занятостью в малых городах, в средних городах Московской области. И транспортное сообщение удобное. Это позволяет решить проблему с занятостью. Кроме того, сама Московская область — довольно динамично развивающийся регион», — пояснил Бобков в беседе телеканалом «360».
В числе прочих причин собеседник также привёл высокий объём капитального строительства в регионе и высокий уровень демографии. Он добавил, что в число критериев, по которым оценивают качество жизни, входят уровень образованности людей, продолжительность их жизни, состояние экологии, уровень здравоохранения и развития социальной инфраструктуры.
Лидерские позиции в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург.
Ранее эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в беседе со «Взглядом» прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.