В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега с улиц
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Об этом сообщает kp.ru.
«Самый большой объём работ был выполнен в понедельник и четверг: в эти дни на пункты приёма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было доставлено по 23 тыс. кубометров», — рассказали в комитете по благоустройству города.
На уборке были задействованы в среднем 950 единиц техники и порядка 1200 дворников днём и 330 — в ночные часы.
На борьбу с наледью и гололёдом было потрачено 11,7 тыс. т песко-соляной смеси.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о подготовке к рекордным снегопадам.