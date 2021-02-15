В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега с улиц

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С 8 по 14 февраля 2021 года в Петербурге выпало более 6 см снега. Городские службы вывезли из города более 140 тыс. кубометров снега за неделю.
В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега с улиц
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает kp.ru.

«Самый большой объём работ был выполнен в понедельник и четверг: в эти дни на пункты приёма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было доставлено по 23 тыс. кубометров», — рассказали в комитете по благоустройству города.

На уборке были задействованы в среднем 950 единиц техники и порядка 1200 дворников днём и 330 — в ночные часы.

На борьбу с наледью и гололёдом было потрачено 11,7 тыс. т песко-соляной смеси.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о подготовке к рекордным снегопадам.

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