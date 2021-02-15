В Москве рассказали о ситуации с теплоснабжением на фоне морозов

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Теплоснабжение в Москве осуществляется в штатном режиме, для жизнеобеспечения столицы организовано круглосуточное дежурство. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
В Москве рассказали о ситуации с теплоснабжением на фоне морозов
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной - 130 градусов», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что для реагирования в случае ЧП готовы 1,5 тыс. аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, а также мобильные котельные.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за температуры на 7—12 °С ниже нормы.

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