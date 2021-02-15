В Москве оценили объём поступлений от субъектов МСП в бюджет города
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы 15 февраля.
Малый и средний бизнес за прошедший год принёс городу более 612 млрд рублей. Этот показатель с 2019 года вырос на 7%.
«Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7% от общего объёма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы», — уточняется в сообщении.
Поступления в бюджет увеличились из-за компаний, связанных со сферой информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.
Ранее предприниматель, инвестор Алексей Воронин в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на тренды в бизнесе.