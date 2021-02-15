В Москве оценили объём поступлений от субъектов МСП в бюджет города

Короткая ссылка
Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019-го, а доля малого и среднего предпринимательства (МСП) составила почти четверть всех доходов столицы.
В Москве оценили объём поступлений от субъектов МСП в бюджет города
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы 15 февраля.

Малый и средний бизнес за прошедший год принёс городу более 612 млрд рублей. Этот показатель с 2019 года вырос на 7%.

«Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7% от общего объёма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы», — уточняется в сообщении.

Поступления в бюджет увеличились из-за компаний, связанных со сферой информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

Ранее предприниматель, инвестор Алексей Воронин в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на тренды в бизнесе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить