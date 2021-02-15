Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу.
На данный момент задержано 11 рейсов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса перед прибытием в терминал.
«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности», — заявили в пресс-службе. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Ранее сообщалось, что в Домодедове создали оперштаб для работы в экстремальных метеоусловиях.