В цехе по переработке угля в Якутии произошёл пожар

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В якутском городе Нерюнгри в цехе по переработке угля произошло возгорание на площади 700 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В цехе по переработке угля в Якутии произошёл пожар
  • © РИА Новости

«В 08:55 поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. На данный момент пожарные тушат возгорание на общей площади 700 кв. м, тушение осложняется сильным задымлением», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что пострадавших при ЧП нет. С огнём борются 77 человек и 16 единиц техники.

По данным ФАН, к настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей на предприятии в якутском городе Нерюнгри.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошёл пожар в здании, где расположены хостел, кафе и магазины. 

Позднее в МЧС сказали о частичном обрушении кровли из-за возгорания.

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