В Сочи рассказали подробности о пожаре в ТЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«С момента ликвидации пожара утром 14 февраля в течение всего дня проводится тщательное обследование всех помещений и блоков ТЦ «Мзымта». На данный момент официально подтверждено, что площадь возгорания составила свыше 1,5 тыс. кв. м», — отметил Бескровный.
Уточняется, что в настоящий момент причины возгорания устанавливаются. Пострадавших при пожаре нет.
Ранее сообщалось, что в торговом здании в Сочи произошёл пожар.