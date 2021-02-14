В Сочи рассказали подробности о пожаре в ТЦ

Глава Адлерского района Сочи Николай Бескровный рассказал подробности о пожаре в двухэтажном торговом центре «Мзымта».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С момента ликвидации пожара утром 14 февраля в течение всего дня проводится тщательное обследование всех помещений и блоков ТЦ «Мзымта». На данный момент официально подтверждено, что площадь возгорания составила свыше 1,5 тыс. кв. м», — отметил Бескровный.

Уточняется, что в настоящий момент причины возгорания устанавливаются. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее сообщалось, что в торговом здании в Сочи произошёл пожар.