Руководство Совфеда планирует встретиться с Мишустиным 24 февраля

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что руководство Совета Федерации планирует провести встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 24 февраля.

«Предварительно, 24 февраля состоится встреча членов совета палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется провести встречу в Совете Федерации», — цитирует его ТАСС.

Тимченко не стал уточнять тему встречи, однако отметил, что планируется обсудить наиболее актуальные вопросы, которые волнуют жителей России.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, когда российский президент Владимир Путин встретится с главами думских фракций и в каком формате пройдёт встреча.